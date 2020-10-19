В пензенскую больницу №6 поступило новое реабилитационное оборудование Медицина

Пенза, 19 октября 2020. PenzaNews. Новое оборудование для реабилитации пациентов поставлено в пензенскую клиническую больницу №6 имени Г.А. Захарьина в рамках оснащения регионального сосудистого центра. Об этом сообщается на сайте государственного бюджетного учреждения здравоохранения.

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В распоряжении врачей появилась система для активной реабилитации верхних конечностей и развития мелкой моторики «Орторент моторика». Тренажер предназначен для тех, кто перенес инсульт и другие неврологические заболевания, а также для людей, страдающих от костно-мышечных повреждений и сниженной функции верхних конечностей.

Кроме того, приобретен тренажер «Kinetec Maestra» для СРМ-терапии (от англ. continuous passive motion — продолжительное пассивное движение) лучезапястного сустава, кистей и пальцев рук.

Весь персонал отделения ЛФК прошел обучение по использованию данного оборудования.