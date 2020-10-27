Второй этап реконструкции пензенской областной детской больницы завершат до конца года Медицина

Пенза, 27 октября 2020. PenzaNews. Второй этап реконструкции пензенской областной детской больницы имени Н.Ф. Филатова, которая стартовала в 2019 году и проводится в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», планируется завершить до конца 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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В ходе первого этапа был обновлен главный корпус. В нем будут размещены плановая и экстренная хирургия, офтальмология, травматология и ортопедия, оториноларингология, а также будет действовать расширенное отделение функциональной диагностики.

Второй этап включает в себя капитальный ремонт акушерского корпуса с обустройством теплого перехода. В настоящее время работы продолжаются, осуществляется поставка оборудования.

Всего на модернизацию областной детской больницы направлено более 576 млн. рублей, в том числе 530 млн. рублей из федерального бюджета.