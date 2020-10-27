EN
18:37:04 Вторник, 27 октября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
ВАЖНО Роспотребнадзор обязал граждан носить маски в местах массового пребывания людей, в транспорте, в такси, на парковках и в лифтах

Второй этап реконструкции пензенской областной детской больницы завершат до конца года

18:02 | 27.10.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 27 октября 2020. PenzaNews. Второй этап реконструкции пензенской областной детской больницы имени Н.Ф. Филатова, которая стартовала в 2019 году и проводится в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», планируется завершить до конца 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Второй этап реконструкции пензенской областной детской больницы завершат до конца года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе первого этапа был обновлен главный корпус. В нем будут размещены плановая и экстренная хирургия, офтальмология, травматология и ортопедия, оториноларингология, а также будет действовать расширенное отделение функциональной диагностики.

Второй этап включает в себя капитальный ремонт акушерского корпуса с обустройством теплого перехода. В настоящее время работы продолжаются, осуществляется поставка оборудования.

Всего на модернизацию областной детской больницы направлено более 576 млн. рублей, в том числе 530 млн. рублей из федерального бюджета.

Новости партнеров
Читайте также
Узнать результаты теста на коронавирус в Заречном теперь можно по выделенному номеру Сотрудники «Т Плюс» выпустили в Волгу три тонны мальков сазана
Мэрия Пензы передаст пять автомобилей в распоряжение врачей В Пензе за сутки зарегистрирован 121 случай заражения коронавирусом
Суммарная заболеваемость ОРВИ в Пензенской области превысила эпидпорог на 41,4% Корпус больницы на улице Гагарина в Пензе начали готовить к приему пациентов с COVID-19
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама