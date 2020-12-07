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В Пензенской области увеличат объемы тестирования на коронавирус

10:56 | 07.12.2020 | Медицина

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Пенза, 7 декабря 2020. PenzaNews. Объемы тестирования на новую коронавирусную инфекцию планируется увеличить в Пензенской области. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Никишин.

В Пензенской области увеличат объемы тестирования на коронавирус. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Коэффициент тестирования по области составил 263 человека на 100 тыс. [населения] при нормативе тестирования в России 214 [на 100 тыс. населения]», — сказал он в ходе совещания с главами администраций муниципальных районов и городских округов, состоявшегося в правительстве области в режиме видеоконференции в понедельник, 7 декабря.

По словам Александра Никишина, мощности лабораторий позволяют проводить в регионе до 3 тыс. тестов в сутки.

«На данный момент мы с задачей справляемся», — подчеркнул министр.

Он напомнил, что Пензенская область получила из федерального бюджета денежные средства на оснащение медицинских организаций, осуществляющих диагностику COVID-19, благодаря чему удастся увеличить охват тестированием на коронавирус.

«Мы планируем в связи с вводом дополнительных мощностей существующих лабораторий довести эту цифру до 300 на 100 тыс. населения», — отметил Александр Никишин.

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