EN
12:36:51 Среда, 27 января
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области действие ограничений из-за коронавируса продлено по 12 февраля

10:30 | 27.01.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 27 января 2021. PenzaNews. Действие ряда ограничительных мер, введенных в Пензенской области в связи с угрозой распространения коронавируса, продлено по 12 февраля. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора №27 «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области» с учетом рекомендаций регионального управления Роспотребнадзора, изложенных в письме от 12 января.

В Пензенской области действие ограничений из-за коронавируса продлено по 12 февраля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно тексту документа, продлен период действия пунктов 3 и 17.

В частности, в прежнем объеме сохранены ограничения, связанные с проведением публичных и иных массовых мероприятий.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, как и раньше, запрещено их проведение, оказание в период с 23.00 до 6.00.

Люди старше 65 лет и лица с определенными хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции, который действует с 30 марта. При этом работающим пенсионерам будут оформлены листки нетрудоспособности на основании временных правил, утвержденных правительством России.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе почтили память жертв блокады Ленинграда Митрополит Серафим освятил крест и купол храма-часовни в Иссе
В Бессоновском районе завершено расследование дела об убийстве мужчины Мэрия Пензы и НП «Руссофт» договорились о развитии проекта «Умный город»
Пензенская область получит 20 млн. рублей на создание спортинфраструктуры Число пунктов вакцинации от коронавируса в Пензенской области выросло до 36
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама