В Пензенской области за сутки подтверждено 186 случаев заражения коронавирусом, выписаны 508 человек Медицина

Пенза, 25 февраля 2021. PenzaNews. 186 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 508 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 четверга, 25 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 37 тыс. 797 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 33 тыс. 575.

Умерли 433 человека. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 4 млн. 212 тыс. 100 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 11 тыс. 198 человек.

За весь период в стране выздоровели 3 млн. 767 тыс. 664 пациента, из них 16 тыс. 102 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 84 тыс. 876, за сутки зарегистрировано 446 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 12 марта.

