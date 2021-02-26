В Пензенской области за сутки подтверждено 176 случаев заражения коронавирусом, выписан 531 человек Медицина

Пенза, 26 февраля 2021. PenzaNews. 176 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписан 531 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 пятницы, 26 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 37 тыс. 973 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 34 тыс. 106.

Умерли 436 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 4 млн. 223 тыс. 186 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 11 тыс. 86 человек.

За весь период в стране выздоровели 3 млн. 783 тыс. 386 пациентов, из них 15 тыс. 722 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 85 тыс. 304, за сутки зарегистрировано 428 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 12 марта.

