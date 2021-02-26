EN
17:19:12 Пятница, 26 февраля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки подтверждено 176 случаев заражения коронавирусом, выписан 531 человек

12:05 | 26.02.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 26 февраля 2021. PenzaNews. 176 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписан 531 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 пятницы, 26 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 176 случаев заражения коронавирусом, выписан 531 человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 37 тыс. 973 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 34 тыс. 106.

Умерли 436 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 4 млн. 223 тыс. 186 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 11 тыс. 86 человек.

За весь период в стране выздоровели 3 млн. 783 тыс. 386 пациентов, из них 15 тыс. 722 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 85 тыс. 304, за сутки зарегистрировано 428 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 12 марта.

Новости партнеров
Читайте также
Житель Тамалы обвиняется в причинении смерти знакомому В компании «ЭнергосбыТ Плюс» объяснили суммы в январских квитанциях за отопление
«Горводоканал» вложит в развитие инфраструктуры более 400 млн. рублей Пензенский «Дизель» вырвал победу у «Ростова»
Двое жителей Мордовии подозреваются в краже детского питания из магазина в Пензе В Пензе открыта запись на регистрацию брака в День России
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама