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В Пензенской области за сутки подтверждено 166 случаев заражения коронавирусом, выписаны 180 человек

12:13 | 27.02.2021 | Медицина

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Пенза, 27 февраля 2021. PenzaNews. 166 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 180 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 субботы, 27 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 166 случаев заражения коронавирусом, выписаны 180 человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 38 тыс. 139 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 34 тыс. 286.

Умерли 439 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 4 млн. 234 тыс. 720 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 11 тыс. 534 человек.

За весь период в стране выздоровели 3 млн. 799 тыс. 406 пациентов, из них 16 тыс. 20 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 85 тыс. 743, за сутки зарегистрировано 439 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 12 марта.

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