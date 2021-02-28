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В Пензенской области за сутки подтверждено 163 случая заражения коронавирусом, выписаны 162 человека

14:55 | 28.02.2021 | Медицина

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Пенза, 28 февраля 2021. PenzaNews. 163 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 162 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 воскресенья, 28 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 163 случая заражения коронавирусом, выписаны 162 человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 38 тыс. 302 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 34 тыс. 448.

Умерли 440 человек. За последние сутки зарегистрирован один летальный исход.

В России зафиксировано 4 млн. 246 тыс. 79 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 11 тыс. 359 человек.

За весь период в стране выздоровели 3 млн. 811 тыс. 797 пациентов, из них 12 тыс. 391 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 86 тыс. 122, за сутки зарегистрировано 379 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 12 марта.

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