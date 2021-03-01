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В Пензенской области за сутки подтверждено 157 случаев заражения коронавирусом, выписаны 144 человека

11:05 | 01.03.2021 | Медицина

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Пенза, 1 марта 2021. PenzaNews. 157 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 144 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 понедельника, 1 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области за сутки подтверждено 157 случаев заражения коронавирусом, выписаны 144 человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 38 тыс. 459 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 34 тыс. 592.

Умерли 440 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 4 млн. 257 тыс. 650 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 11 тыс. 571 человека.

За весь период в стране выздоровели 3 млн. 823 тыс. 74 пациента, из них 11 тыс. 277 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 86 тыс. 455, за сутки зарегистрировано 333 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 12 марта.

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