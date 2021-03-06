В Пензенской области за сутки подтверждено 142 случая заражения коронавирусом, выписаны 94 человека Медицина

Пенза, 6 марта 2021. PenzaNews. 142 новых случая заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 94 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 10.40 субботы, 6 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 39 тыс. 185 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 35 тыс. 455.

Умерли 455 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 4 млн. 312 тыс. 181 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 11 тыс. 22 человек.

За весь период в стране выздоровели 3 млн. 900 тыс. 348 пациентов, из них 15 тыс. 27 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 88 тыс. 726, за сутки зарегистрирован 441 летальный исход.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 12 марта.

