В Пензенской области за сутки подтверждено 138 случаев заражения коронавирусом, выписан 101 человек Медицина

Пенза, 7 марта 2021. PenzaNews. 138 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписан 101 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 10.40 воскресенья, 7 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 39 тыс. 323 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 35 тыс. 556.

Умерли 456 человек. За последние сутки зарегистрирован один летальный исход.

В России зафиксировано 4 млн. 322 тыс. 776 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 10 тыс. 595 человек.

За весь период в стране выздоровели 3 млн. 911 тыс. 924 пациента, из них 11 тыс. 576 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 89 тыс. 94, за сутки зарегистрировано 368 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 12 марта.

