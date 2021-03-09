В Пензенской области за сутки подтверждено 128 случаев заражения коронавирусом, выписаны 102 человека Медицина

Пенза, 9 марта 2021. PenzaNews. 128 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 102 человека. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 вторника, 9 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 39 тыс. 581 случай заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 35 тыс. 755.

Умерли 456 человек. За последние сутки летальных исходов не зарегистрировано.

В России зафиксировано 4 млн. 342 тыс. 474 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 9 тыс. 445 человек.

За весь период в стране выздоровели 3 млн. 932 тыс. 177 пациентов, из них 9 тыс. 931 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 89 тыс. 809, за сутки зарегистрировано 336 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 12 марта.

