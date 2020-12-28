Подготовка к созданию в Пензе ПЭТ/КТ-центра находится в активной фазе — губернатор Медицина

Пенза, 28 декабря 2020. PenzaNews. Подготовка к созданию в Пензе ПЭТ/КТ-центра для диагностики онкологических заболеваний находится в активной фазе. Об этом заявил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

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«То, что касается ПЭТ/КТ, [...] мы с компанией «Швабе» проводим эту работу. Оказалось, что проект наисерьезнейший. Нужны очень большие работы, связанные с подготовкой технического задания, с проектом. Сейчас работа находится в активной фазе», — сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2020 года, которая состоялась в правительстве региона в понедельник, 28 декабря.

Иван Белозерцев добавил, что на борьбу с онкологическими заболеваниями в Пензенской области в 2021 году будет направлено больше денежных средств по сравнению с 2020-м.

В продолжение темы он отметил, что пензенский онкодиспансер имеет высокий процент укомплектованности кадрами.

«Стоит вопрос о ремонте онкологической больницы, о ее расширении. Это у нас в планах», — пояснил глава региона.

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Вопрос о создании в Пензе ПЭТ/КТ-центра обсуждается на протяжении последних нескольких лет. Еще в июне 2018 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что соответствующие переговоры проведены с представителями госкорпорации «Ростех». В октябре того же года Владимир Стрючков, который тогда занимал пост министра здравоохранения Пензенской области, проинформировал, что создание центра для проведения позитронно-эмиссионной томографии оценивается примерно в 2 млрд. рублей.

16 апреля 2019 года Пензу посетил генеральный директор холдинга «Швабе» Алексей Патрикеев. Он сообщил, что центр ядерной медицины планируется построить в регионе в 2020 году.

7 июня 2019 года в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) был подписан меморандум о намерениях по созданию в Пензе центра позитронно-эмиссионной томографии на условиях государственно-частного партнерства.

В августе того же года пресс-служба правительства Пензенской области распространила информацию о том, что оборудование для ПЭТ/КТ-центра закуплено и находится в Москве.