Разработан очередной вариант документации на строительство хирургического корпуса в Кузнецке Медицина

Кузнецк, 27 мая 2021. PenzaNews. Специалисты разработали очередной вариант проектной документации на строительство хирургического корпуса кузнецкой межрайонной больницы Пензенской области. Об этом сообщил глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

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«Сейчас в третий раз скорректирована [проектная документация]», — сказал он журналистам в ходе пресс-конференции.

Мэр напомнил, что изначально был базовый проект, в соответствии с которым начинали возводить корпус, однако стройка не была завершена.

По словам Сергея Златогорского, 6 лет назад удалось убедить руководство Пензенской области в необходимости достройки объекта.

Он пояснил, что имевшаяся на тот момент в наличии проектная документация устарела, в связи с чем возникла необходимость ее корректировки, предусматривающей завершение долгостроя.

«Была разработана такая документация. Когда начали разбирать [строительные конструкции] и смотреть, как же все-таки мы будем достраивать, выяснилось, что надо не разбирать, а, в общем-то, убирать все до того, что под землей», — отметил мэр Кузнецка.

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Он добавил, что так появился новый вариант проектной документации, который также был неидеальным.

«Оказалось, что все-таки наспех делали эту документацию», — сказал глава администрации города.

Сергей Златогорский подчеркнул, что хирургический корпус больницы не тот объект, по которому возможны какие-либо компромиссы, поскольку к зданию предъявляются сложные технические требования, в том числе по подводке медицинских газов.

«Зачем сейчас строить то, что завтра уже устареет?» — задал он риторический вопрос.

Мэр сообщил, что с учетом этого было принято решение подготовить такую проектную документацию, «чтобы объект соответствовал сегодняшнему и завтрашнему дню».

Сергей Златогорский обратил особое внимание на то, что при ее разработке был учтен опыт, полученный во время пандемии коронавируса, в частности, по обеспечению учреждения кислородом: решено отказаться от привозного в баллонах в пользу строительства собственной кислородной станции.

«Вот этот уже усовершенствованный проект проходит еще одну экспертизу. В областном бюджете [...] деньги на достройку корпуса заложены. Как только проект получит положительное заключение экспертизы, будут проведены торги по определению подрядчика. [...] Я полагаю, что [...] в течение лета должна быть завершена и экспертиза, и проведены торги, и начаться стройка», — подытожил мэр Кузнецка.