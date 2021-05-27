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Разработан очередной вариант документации на строительство хирургического корпуса в Кузнецке

14:32 | 27.05.2021 | Медицина

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Кузнецк, 27 мая 2021. PenzaNews. Специалисты разработали очередной вариант проектной документации на строительство хирургического корпуса кузнецкой межрайонной больницы Пензенской области. Об этом сообщил глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

Разработан очередной вариант документации на строительство хирургического корпуса в Кузнецке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сейчас в третий раз скорректирована [проектная документация]», — сказал он журналистам в ходе пресс-конференции.

Мэр напомнил, что изначально был базовый проект, в соответствии с которым начинали возводить корпус, однако стройка не была завершена.

По словам Сергея Златогорского, 6 лет назад удалось убедить руководство Пензенской области в необходимости достройки объекта.

Он пояснил, что имевшаяся на тот момент в наличии проектная документация устарела, в связи с чем возникла необходимость ее корректировки, предусматривающей завершение долгостроя.

«Была разработана такая документация. Когда начали разбирать [строительные конструкции] и смотреть, как же все-таки мы будем достраивать, выяснилось, что надо не разбирать, а, в общем-то, убирать все до того, что под землей», — отметил мэр Кузнецка.

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Он добавил, что так появился новый вариант проектной документации, который также был неидеальным.

«Оказалось, что все-таки наспех делали эту документацию», — сказал глава администрации города.

Сергей Златогорский подчеркнул, что хирургический корпус больницы не тот объект, по которому возможны какие-либо компромиссы, поскольку к зданию предъявляются сложные технические требования, в том числе по подводке медицинских газов.

«Зачем сейчас строить то, что завтра уже устареет?» — задал он риторический вопрос.

Мэр сообщил, что с учетом этого было принято решение подготовить такую проектную документацию, «чтобы объект соответствовал сегодняшнему и завтрашнему дню».

Сергей Златогорский обратил особое внимание на то, что при ее разработке был учтен опыт, полученный во время пандемии коронавируса, в частности, по обеспечению учреждения кислородом: решено отказаться от привозного в баллонах в пользу строительства собственной кислородной станции.

«Вот этот уже усовершенствованный проект проходит еще одну экспертизу. В областном бюджете [...] деньги на достройку корпуса заложены. Как только проект получит положительное заключение экспертизы, будут проведены торги по определению подрядчика. [...] Я полагаю, что [...] в течение лета должна быть завершена и экспертиза, и проведены торги, и начаться стройка», — подытожил мэр Кузнецка.

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