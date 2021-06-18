Глава департамента лекарственного обеспечения Минздрава подтвердила участие в форуме «InnoMed» Медицина

Пенза, 18 июня 2021. PenzaNews. Директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава России Елена Астапенко подтвердила свое участие во всероссийском форуме в сфере медицинской промышленности и здравоохранения «InnoMed-2021», который пройдет в Пензе на базе технопарка высоких технологий «Рамеев» 26 и 27 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минпрома.

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«Федеральный эксперт выступит с докладом на тему «Роль импортозамещения в реализации программы оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Изменения в регулировании рынка медицинских изделий», — уточняется в тексте.

В нем напоминается, что главной темой форума в этом году станет ортопедия.