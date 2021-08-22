В Пензе проведут корректировку документации на строительство корпуса онкодиспасера Медицина

Пенза, 22 августа 2021. PenzaNews. Корректировка проектно-сметной документации на строительство лабораторно-диагностического корпуса ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» будет проведена в Пензе.

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Компания, которая выполнит соответствующие работы, определена по результатам открытого конкурса.

Согласно протоколу конкурсной комиссии, это пензенский «Союзпроект», предложивший выполнить контракт за 14 млн. 699 тыс. рублей.

Финансирование работ будет осуществляться из областного бюджета.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», символический камень в ознаменование начала строительства лабораторно-диагностического корпуса пензенского областного онкологического диспансера был заложен 21 мая 2021 года.

По проекту, новый корпус будет соединен с существующим поликлиническим теплым переходом и адаптирован для маломобильных групп граждан.

Мощности корпуса позволят проводить около 6 тыс. анализов и исследований в смену.

По словам врио первого заместителя министра – начальника управления строительства и дорожного хозяйства Минстроя Пензенской области Светланы Кругловой, стоимость строительно-монтажных работ составляет 728 млн. рублей.