Хирург онкодиспансера Цыбарев ответит на вопросы пензенцев о раке груди Медицина

Пенза, 13 октября 2021. PenzaNews. Хирург пензенского областного онкологического диспансера Сергей Цыбарев ответит на вопросы о раке груди в ходе прямого эфира, который состоится в аккаунтах центра общественного здоровья и медпрофилактики в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» в предстоящий четверг, 14 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«Рак молочной железы считается одним из наиболее распространенных женских онкологических заболеваний. По данным медицинской статистики, в 2020 году по всему миру было зарегистрировано свыше 2 млн. случаев этого заболевания», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что в ходе прямого эфира интернет-пользователи узнают, какова основная причина онкологическое заболевания, чем опасен рак груди и как распознать первые симптомы.