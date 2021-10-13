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Хирург онкодиспансера Цыбарев ответит на вопросы пензенцев о раке груди

11:23 | 13.10.2021 | Медицина

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Пенза, 13 октября 2021. PenzaNews. Хирург пензенского областного онкологического диспансера Сергей Цыбарев ответит на вопросы о раке груди в ходе прямого эфира, который состоится в аккаунтах центра общественного здоровья и медпрофилактики в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» в предстоящий четверг, 14 октября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Хирург онкодиспансера Цыбарев ответит на вопросы пензенцев о раке груди. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Рак молочной железы считается одним из наиболее распространенных женских онкологических заболеваний. По данным медицинской статистики, в 2020 году по всему миру было зарегистрировано свыше 2 млн. случаев этого заболевания», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что в ходе прямого эфира интернет-пользователи узнают, какова основная причина онкологическое заболевания, чем опасен рак груди и как распознать первые симптомы.

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