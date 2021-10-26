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В Пензе организована работа еще одного передвижного пункта вакцинации

11:57 | 26.10.2021 | Медицина

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Пенза, 26 октября 2021. PenzaNews. Работа еще одного передвижного пункта вакцинации в дополнение к тем, о функционировании которых было объявлено ранее, организована в Пензе на текущей неделе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В Пензе организована работа еще одного передвижного пункта вакцинации

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По информации ведомства, во вторник, 26 октября, специально оборудованный автобус будет базироваться вблизи завода «Пензмаш» на улице Баумана.

В среду, 27 октября, пункт вакцинации будет действовать во дворе дома №35 на улице Вяземского.

В четверг, 28 октября, сделать прививку можно вблизи домов №3 и №5 на улице Островского.

В пятницу, 29 октября, передвижной пункт вакцинации прибудет к магазину «Магнит» на улице Новоселов в микрорайоне Заря.

В субботе, 30 октября, он будет работать на территории Арбековского рынка на проспекте Строителей.

По всем этим адресам вакцинация жителей будет проводиться в период с 10.00 до 15.00.

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