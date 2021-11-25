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В Пензенской области введена обязательная вакцинация для работников строительной сферы

09:00 | 25.11.2021 | Медицина

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Пенза, 25 ноября 2021. PenzaNews. Работники строительной сферы включены в перечень категорий граждан, подлежащих обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции в Пензенской области. Соответствующие изменения внесены 24 ноября в постановление главного государственного санитарного врача по региону от 7 октября 2021 года.

В Пензенской области введена обязательная вакцинация для работников строительной сферы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ежесуточное количество регистрируемых случаев COVID-19 сохраняется на уровне до 390 человек, коэффициент распространения находится в пределах 0,99–1. Суммарно за период с 1 января 2021 года в регионе выявлено 63 тыс. 499 случаев COVID-19 (4 тыс. 918,98 на 100 тыс. населения). Наибольшие темпы распространения заболеваемости регистрируются в группах работоспособного населения молодого и среднего возраста; на долю работающего населения приходится 55,8–58,3% переболевших. При этом наибольшее количество новых очагов заболевания выявляется среди работников наиболее массовых отраслей хозяйственной деятельности, включая сферу строительства зданий и инженерных сооружений, а также при осуществлении строительных специализированных работ», — говорится в документе.

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«Подпункт 1.1 пункта 1 [«обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере»] дополнить абзацем 30 следующего содержания: строительство зданий, строительство инженерных сооружений, работы строительные специализированные», — сказано в постановлении.

В нем добавляется, что для категорий граждан, указанных в абзаце 30, необходимо в срок до 25 декабря 2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а до 25 января 2021 года — вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей госрегистрацию в России, не менее 80% от общей численности работников.

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