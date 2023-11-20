В Пензе на территории больницы №6 вступила в завершающую стадию подготовка помещения для второго ангиографа Медицина

Пенза, 20 ноября 2023. PenzaNews. Подготовка помещения для второго ангиографа на территории клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина в Пензе вступила в завершающую стадию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областного Минздрава.

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«В региональном сосудистом центре, который работает на базе клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина, продолжается строительство помещения под размещение ангиографического комплекса. Работы выходят на завершающий этап», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что в настоящее время специалисты занимаются внутренней отделкой, после чего планируется приступить к монтажу оборудования.

Как отметил руководитель регионального сосудистого центра клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина Дмитрий Максимов, первый ангиограф функционирует более 2 лет, эта установка позволяет проводить до 15 диагностических и лечебных процедур ежедневно, в том числе стентирование коронарных артерий.

«Данная рентген-операционная также будет предназначена для пациентов с острыми нарушениями — как коронарных сосудов, так и острыми нарушениями мозгового кровообращения», — сказал он, комментируя ход подготовки помещения под второй ангиографический комплекс.