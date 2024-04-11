Олег Мельниченко принял участие в заседании коллегии Минздрава Пензенской области Медицина

Пенза, 11 апреля 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в заседании коллегии министерства здравоохранения региона, на котором были подведены итоги работы за 2023 год.

Фото: Pnzreg.ru

По оценке руководителя субъекта федерации, прошлый год стал для региональной системы здравоохранения периодом укрепления материально-технической базы. Построен лабораторно-диагностический корпус онкодиспансера. Установлены 74 быстровозводимые модульные конструкции врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов. Для участковых, районных и центральных районных больниц приобретены 25 спецмашин и 95 единиц медоборудования. В 2023 году Пензенская область получила 24 новых автомобиля скорой помощи, а также 25 различных передвижных медицинских комплексов.

Олег Мельниченко отметил, что в регионе созданы условия для перехода на новый качественный уровень системы оказания медпомощи детям, взрослым, представителям старшего поколения. Он предложил в связи с этим считать 2024 год в Пензенской области Годом здоровой семьи.

Губернатор поставил задачу охватить в текущем году качественными профилактическими медосмотрами не менее 70% населения региона.

Кроме того, он поручил активизировать работу по привлечению и закреплению кадров в государственной системе здравоохранения.

«Приглашайте к себе школьников, рассказывайте о преимуществах работы врача. Считаю, что такие экскурсии помогут увеличить число молодых людей, которые выберут профессию врача или медицинской сестры. Вторым важным направлением является работа со студентами, производственная практика на базе учреждений. Пусть студенты во время практики работают, а не остаются в стороне», — сказал Олег Мельниченко.

Новым и сверхважным направлением работы губернатор назвал реализацию пилотного проекта по повышению рождаемости.

Также он особо подчеркнул значимость межведомственного взаимодействия при сопровождении участников специальной военной операции.

«Убедительно прошу внимательно относиться к ним и их проблемам, в каждом случае применять индивидуальный подход. Для всех нас первостепенно сейчас сделать все возможное для проведения реабилитации наших земляков, получивших ранения. Все должны также иметь возможность пройти санаторно-курортное лечение в наших здравницах», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.