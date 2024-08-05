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Уравновешиватель стаканов центрифуги приобретен для пензенского центра крови

12:02 | 05.08.2024 | Медицина

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Пенза, 5 августа 2024. PenzaNews. Участок фракционирования отдела заготовки донорской крови пензенского областного клинического центра крови оснащен уравновешивателем стаканов центрифуги «УСЦ-01». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Уравновешиватель стаканов центрифуги приобретен для пензенского центра крови

Фото: Health.pnzreg.ru

«В устройстве применена технология «Простая балансировка». Цветовая индикация показывает величину дисбаланса для удобного уравновешивания, что значительно упрощает и ускоряет работу оператора по загрузке центрифуги», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что при использовании уравновешивателя исключается возможность дисбаланса ротора центрифуги и потеря времени, связанная с его устранением.

«Тем самым обеспечивается высокое качество и скорость переработки донорской крови на компоненты», — отмечается в сообщении.

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