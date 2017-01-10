В «Твиттере» Белозерцеву предложили разъяснить людям, как формируются цены на землю

Пенза, 10 января 2017. PenzaNews. Житель Пензенской области Леонид Светличный через «Твиттер» предложил губернатору Ивану Белозерцеву инициировать проведение информационной кампании, чтобы донести до населения варианты приобретения земельных участков разных категорий, в том числе на особых условиях.
Пользователь Интернета вступил в переписку с главой региона после того, как начали действовать изменения, внесенные в порядок определения цены земельных участков, находящихся в собственности Пензенской области, и тех, госсобственность на которые не разграничена, при заключении договора купли-продажи без проведения торгов.
О приятии соответствующего документа жители региона могли узнать как из сообщения на сайте регионального правительства под заголовком «Иван Белозерцев объявил в Пензенской области мораторий на повышение стоимости земли», так и из «Твиттера» губернатора, согласно которому приобрести участок под объектом недвижимости можно за 30% от кадастровой стоимости в Пензе и за 15% — в области.
«А простому селянину по этой акции можно купить часть заброшенного пустыря рядом со своим участком для расширения огорода?» — поинтересовался Леонид Светличный 4 января.
Днем 7 января в микроблоге главы региона появился ответ.
«Речь о неразграниченных и находящихся в госсобственности земельных участках, на которых находятся объекты недвижимого имущества», — пояснил Иван Белозерцев.
Леонид Светличный незамедлительно отреагировал на эти слова, попросив уточнить, какая собственность подразумевается под государственной — федеральная, областная или муниципальная.
«А для обычного народа будут «акции»?» — спросил он у главы региона в тот же день.
Спустя двое суток — 9 января — в микроблоге губернатора был опубликован очередной ответ.
«Земля под индивидуалкой — 6% от кадастровой стоимости в Пензе, 4,5% от кадастровой стоимости в районах. Также в рамках этого моратория», — говорится в сообщении.
Однако этой информации Леониду Светличному вновь оказалось недостаточно, и он попросил назвать документы, из которых можно узнать подробные условия выкупа земельных участков в Пензенской области.
После того, как в «Твиттере» Ивана Белозерцева была опубликована ссылка на постановление правительства Пензенской области №643-пП от 22 декабря 2016 года, Леонид Светличный высказал мнение, что рядовому жителю понять сухие официальные формулировки зачастую непросто.
«Негоже лезть с советами, но документ написан юридическим языком. Такие важные вещи нужно разъяснять схемами и делать баннер», — поделился он своим мнением с главой региона.
@BelozercevIA спасибо! Негоже лезть с советами, но документ написан юрид.языком. Такие важные вещи нужно разъяснять схемами и делать баннер.