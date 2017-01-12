История с проверкой доходов 14 депутатов гордумы Пензы получила продолжение Политика

Пенза, 12 января 2017. PenzaNews. Пензенская городская дума, которая по требованию прокуратуры провела собственную проверку сведений о доходах 14 депутатов, якобы допустивших нарушения при подаче данных за 2015 год, направила в надзорный орган заключение, содержащее расплывчатые формулировки. Об этом ИА «PenzaNews» на условиях анонимности сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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«В заключении используется множество неоднозначных фраз и не дано однозначного ответа на вопрос о том, были все-таки допущены нарушения или нет», — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что это не устроило как прокурора Ленинского района Пензы, осуществляющего надзор за деятельностью гордумы, так и руководство областной прокуратуры, поскольку сложившаяся ситуация получила широкий общественный резонанс благодаря СМИ.

«В среду [11 января] в думу ушла бумага, в которой обозначено четкое требование — рассмотреть вопрос о достоверности доходов депутатов как положено и сделать однозначный вывод, нарушил кто-то из них закон или нет. Поставлен конкретный срок — 23 января», — пояснил источник.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первая неофициальная информация о том, что более 10 депутатов Пензенской городской думы из 35 могут лишиться своих мандатов из-за недостоверных сведений о доходах, появилась еще до выборов депутатов Госдумы России, состоявшихся в сентябре. 7 ноября ее подтвердил источник, близкий к правоохранительным органам.

В тот же день председатель постоянной комиссии пензенской гордумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, Денис Желиховский сообщил, что проводится проверка поступивших от народных избранников данных. Кроме того, свои комментарии на этот счет ИА «PenzaNews» дали представители всех фракций, представленных в пензенской гордуме.

16 ноября стало известно, что по итогам проверки прокуратуры 26 сентября 2016 года главе города Пензы Валерию Савельеву было внесено представление, в котором идет речь о нарушениях, допущенных 14 депутатами. Оно было рассмотрено. 31 октября состоялось заседание постоянной комиссии гордумы по контролю за достоверностью сведений, на котором было принято решение о собственной проверке.

25 ноября глава Пензы Валерий Савельев подтвердил, что «некоторые недостоверные сведения есть», а Денис Желиховский пояснил, что проверка будет проведена в 60-дневный срок и окончательные результаты пока не получены.

28 декабря Валерий Савельев сообщил, что постоянная комиссия гордумы завершила проверку. При этом он уклонился от прямого ответа на вопрос об озвученных результатах и сделанных выводах, отметив, что «там приняли правильное решение».

10 января глава города, вновь комментируя ИА «PenzaNews» результаты проверки, отметил, что «заведомо недостоверных сведений о доходах депутатов гордумы не выявлено».