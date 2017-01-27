Савельев назвал конкретику о нарушениях 14 депутатов «информацией ограниченного доступа» Политика

Пенза, 27 января 2017. PenzaNews. Глава Пензы Валерий Савельев отказался назвать фамилии 14 депутатов гордумы, представивших недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год со ссылкой на закон о персональных данных, несмотря на то, что прокуратура ранее поименно перечислила нарушителей.

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«Информация, изложенная в представлении прокуратуры и материалах комиссии Пензенской городской думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, […] является информацией ограниченного доступа и содержит персональные данные депутатов. […] В данной связи предоставление Вашему изданию списка депутатов Пензенской городской думы, представивших недостоверные (неполные) сведения о доходах […] не представляется возможным», — говорится в ответе Валерия Савельева на редакционный запрос ИА «PenzaNews».

По словам главы города, после представления прокуратуры от 26 сентября 2016 года были проведены внутренние проверочные мероприятия, «направленные на установление в действиях депутатов заведомо неправомерных действий и нарушений антикоррупционного законодательства».

Как пояснил Валерий Савельев, комиссия гордумы должна была сделать один из четырех возможных выводов: о соответствии поданных сведений фактическим, о непредставлении данных, о представлении недостоверных или неполных сведений или о «заведомо недостоверных» или неполных сведениях.

«[…] Все депутаты Пензенской городской думы, исполнили обязанность, установленную статьей 21.1 федерального закона от 25 декабря 2008 года, […] в установленном порядке», — отметил он.

Глава города добавил, что при этом некоторые депутаты представили неполные или недостоверные сведения относительно себя и членов своей семьи, однако сделали это без злого умысла.

«Комиссия пришла к выводу об отсутствии заведомости в действиях депутатов Пензенской городской думы при предоставлении недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Депутатам было указано на необходимость впредь при представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не допускать подобных нарушений», — сообщил Валерий Савельев.

Комментируя свои же высказывания о том, что «некоторые недостоверные сведения есть» и «заведомо недостоверных доходов не было», Валерий Савельев подчеркнул, что никакого противоречия в его словах нет.

«[...] Комиссией установлено, что четырнадцатью депутатами […] представлены неполные или недостоверные сведения о своих доходах, […] однако факта заведомости в их действиях не выявлено», — пояснил он.

На вопрос о том, какого наказания, на его взгляд, заслуживают депутаты-нарушители, Валерий Савельев не ответил, дав при этом понять, что к произошедшему следует относиться со снисходительностью.

«При принятии решения о мерах […] учитывались следующие факты: сведения о доходах […] представлялись рядом депутатов впервые; умысла депутатов […] на сокрытие своих доходов […] не выявлено; причины недостоверности и (или) неполноты сведений о доходах […] подтверждены документально, являются объективными и уважительными, вызванными, в основном, техническими ошибками», — пояснил глава города Пензы.

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По словам Валерия Савельева, поскольку злого умысла в действиях народных избранников нет, то и рассмотрения соответствующего решения комиссии на сессии не требуется.

В завершение своего ответа на редакционный запрос глава города добавил, что ответ на представление прокуратуры Ленинского района Пензы был им направлен в установленные сроки.

При этом Валерий Савельев оставил без внимания сразу несколько вопросов ИА «PenzaNews», в том числе о том, кто подготовил для прокуратуры ответ с неоднозначными формулировками, какое наказание ждет это должностное лицо, а также как глава города может прокомментировать тот факт, что представительный орган Пензы не может представить надлежащую информацию надзорному ведомству с первого раза.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», совокупный декларированный доход депутатов гордумы Пензы за 2015 год составил около 240 млн. рублей.