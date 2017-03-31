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Гордума Пензы приняла к сведению представление прокурора, касающееся 14 депутатов

12:50 | 31.03.2017 | Политика

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Пенза, 31 марта 2017. PenzaNews. Пензенская городская дума решила принять к сведению представление прокурора Ленинского района Евгения Зудихина от 13 марта 2017 года, касающееся досрочного прекращения полномочий 14 депутатов.

Гордума Пензы приняла к сведению представление прокурора, касающееся 14 депутатов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Данный вопрос был рассмотрен в самом конце 32-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 31 марта: он шел в повестке под номером 27.

Выступая перед народными избранниками, прокурор пояснил, что ранее был принесен протест на решение постоянной комиссии гордумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами.

По словам Евгения Зудихина, фактически произошла подмена полномочий комиссии и гордумы, так как только последняя вправе принимать решения, касающиеся досрочного прекращения полномочий депутатов.

«Поэтому представление, которое было внесено еще в 2016 году, на протяжении 5 месяцев к вам не поступило, и вы в соответствии с законом его не рассмотрели», — отметил он.

Прокурор напомнил, что 26 декабря комиссия подтвердила факт представления депутатами недостоверных сведений о доходах и имуществе за 2015 год, что влечет за собой досрочное прекращение полномочий.

«Законом предусмотрена обязанность подать достоверные сведения», — подчеркнул Евгений Зудихин, добавив, что, например, депутат Андрей Сакмаев вообще не представил сведений о расходах за 2015 год.

Он обратил внимание на то, что на меры прокурорского реагирования гордума отвечала пояснениями, в которых прослеживалась политика двойных стандартов — с одной стороны, решение комиссии гордумы носит лишь рекомендательный характер, а, с другой, этот вопрос не выносился на сессию для принятия окончательного решения.

«Поэтому в представлении прокурора от 13 марта 2017 года поставлен вопрос о досрочном прекращении полномочий 14 депутатов. Принятие проекта решения в представленной редакции [о принятии представления к сведению] является незаконным», — предостерег Евгений Зудихин.

Дальнейшее обсуждение вопроса свелось к пояснениям со стороны депутатов, почему досрочное прекращение полномочий не является целесообразным.

В итоге рекомендация прокурора была проигнорирована, и решение гордумы о рассмотрении представления принято в изначальной редакции с формулировкой «принять к сведению».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первая неофициальная информация о том, что более 10 депутатов Пензенской городской думы из 35 могут лишиться своих мандатов из-за недостоверных сведений о доходах, появилась еще до выборов в Госдуму России, состоявшихся в сентябре 2016 года. 7 ноября ее подтвердил источник, близкий к правоохранительным органам.

В тот же день комментарии на этот счет дали представители всех фракций, представленных в гордуме.

Впоследствии стало известно, что 26 сентября прокурор Ленинского района Пензы Евгений Зудихин внес главе города Валерию Савельеву представление, в котором идет речь о нарушениях, допущенных 14 депутатами.

В гордуме было принято решение о проведении собственной проверки.

Комментируя ее результаты, Валерий Савельев заявил, что «заведомо недостоверных доходов не было».

Вместе с тем 29 декабря 2016 года в прокуратуру поступил ответ главы города, в котором не содержался однозначный ответ на поставленные в сентябрьском представлении вопросы.

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В связи с этим 11 января 2017 года надзорное ведомство потребовало в срок до 23 января надлежащим образом рассмотреть представление и дать однозначные ответы на обозначенные вопросы. В указанную дату ответ поступил в прокуратуру.

Среди депутатов-нарушителей есть члены всех образованных в Пензенской городской думе фракций — «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. Это единороссы Андрей Сакмаев, Сергей Седов, Борис Дрякин, Василий Журавлев, Александр Пичугин, Виктор Воробьев, Алексей Савичев, Сергей Куличков, Александр Стрельников, Георгий Тюрин и Юрий Зиновьев; коммунисты Олег Шаляпин и Александр Трутнев; а также либерал-демократ Жиганша Туктаров.

Единственным народным избранником, понесшим наказание, стал член «Единой России», депутат от избирательного округа №23 Георгий Тюрин, который с июня 2016 года является заместителем председателя гордумы на штатной основе. Ему был объявлен выговор. При этом все 14 депутатов сохранили свои мандаты.
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