Депутат Юрий Зиновьев пояснил, почему он против досрочного прекращения полномочий Политика

Пенза, 31 марта 2017. PenzaNews. Депутат Пензенской городской думы шестого созыва Юрий Зиновьев, входящий во фракцию «Единая Россия», который в числе 14 народных избранников представил неверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год, пояснил, почему он против досрочного прекращения полномочий, на котором настаивает прокуратура.

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«Что такое коррупция? Это дача взятки, получение взятки, злоупотребление служебным положением и другие вещи», — отметил он в ходе 32-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в пятницу, 31 марта.

Единоросс пояснил, что ошибся лишь при указании площади недвижимого имущества, указав 126 кв. метров вместо 129.

«Скажите, мне что, сложить полномочия?» — задал вопрос Юрий Зиновьев.

Он добавил, что в случае досрочного прекращения полномочий 14 депутатов придется вновь проводить выборы, а это обернется непредвиденными расходами.

«Это надо бюджетных денег 20 млн. рублей затратить, которые не пойдут на детские сады, школы и все остальное, если вы считаете это коррупцией», — сказал депутат.

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Юрий Зиновьев также указал на несовершенство антикоррупционного законодательства, которое не делает различия между разными видами нарушений.

«Нельзя так корить — ошибся ты в цифре, значит, с тебя надо снять полномочия и опять провести выборы. […] Я вас уверяю, что народ ко мне отнесется нормально, и он опять меня выберет. А смысл тогда этого закона антикоррупционного?» — поинтересовался единоросс.

Также он призвал представителей СМИ «не делать шоу» из сложившейся ситуации.

«Я работаю как честный депутат, как народный избранник. […] Пусть бросят камень в меня как в Иисуса Христа, если я что-то не дорабатываю», — подытожил Юрий Зиновьев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», совокупный декларированный доход депутатов гордумы Пензы за 2015 год составил около 240 млн. рублей.