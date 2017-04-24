Акция #ХватитКормитьТузова прошла около офиса компании «Термодом» в «Спутнике»

Тогда гражданский активист, пожелавший не называть своего имени, стоял у входа в здание с аналогичным плакатом — #ХватитКормитьТузова. Акцию заметили чиновники, которые утром спешили на работу. Позже она получила огласку в СМИ, затем ее активно растиражировали в социальных сетях вместе со статьей «В чем фишка Тузовгейта?», вызвавшей широкий общественный резонанс далеко за пределами Пензенской области.
Как пояснил ИА «PenzaNews» гражданский активист от КПРФ Виктор Хомец, который вышел на одиночный пикет к офису компании «Термодом» с плакатом #ХватитКормитьТузова, он пытается привлечь внимание к проблеме лжи в СМИ.
«Я не хочу, чтобы «Термодом» и непосредственно Рафик Ибрагимов [генеральный директор ООО ПКФ «Термодом»] спонсировали [...] Тузова. Я не хочу, чтобы этот лживый журналист [...] осквернял КПРФ, Георгия Петровича Камнева [первый секретарь пензенского обкома КПРФ] и меня», — сказал собеседник агентства.
«Он выливает грязь. Таким людям не место, как говорится, в журналистике», — добавил Виктор Хомец.
Через некоторое время к протестующему вышли несколько сотрудников компании «Термодом», которые вели себя агрессивно [запись имеется в распоряжении ИА «PenzaNews»]. Они вызвали к офису «Термодома» полицию, которая прибыла на место примерно через 40 минут после начала одиночного пикета против Александра Тузова.
Сотрудники правоохранительных органов записали данные журналистов, присутствовавших на акции, и опросили гражданского активиста. Нарушений законодательства в действиях протестующего и представителей СМИ не установлено.
Незадолго до этого охрана «Термодома» пыталась преследовать на автомобиле фотокорреспондента ИА «PenzaNews», который, выполнив редакционное задание на улице Радужной, планировал посетить сессию Законодательного собрания Пензенской области с участием губернатора Ивана Белозерцева.
Вышедшие из машины люди в грубой форме потребовали пройти с ними, а также предъявить журналистское удостоверение. Получив документ, они какое-то время не отдавали его обратно. В итоге журналист ИА «PenzaNews» опоздал к началу сессии регионального парламента.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter