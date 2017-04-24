Акция #ХватитКормитьТузова прошла около офиса компании «Термодом» в «Спутнике» Общество

Пенза, 28 апреля 2017. PenzaNews. Одиночный пикет #ХватитКормитьТузова прошел около офиса производственно-коммерческой фирмы «Термодом» в городе «Спутник» под Пензой в пятницу, 28 апреля.

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Эта протестная акция, которая привлекла внимание прохожих, сотрудников компании «Термодом» и правоохранительных органов, стала уже второй на текущей неделе.

Первая состоялась около правительства Пензенской области в минувший понедельник, 24 апреля.

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Тогда гражданский активист, пожелавший не называть своего имени, стоял у входа в здание с аналогичным плакатом — #ХватитКормитьТузова. Акцию заметили чиновники, которые утром спешили на работу. Позже она получила огласку в СМИ, затем ее активно растиражировали в социальных сетях вместе со статьей « В чем фишка Тузовгейта? », вызвавшей широкий общественный резонанс далеко за пределами Пензенской области.

Обе акции направлены против бывшего сотрудника ФСБ, члена общественного совета при УМВД по Пензенской области, учредителя и главного редактора одного их сетевых СМИ Александра Тузова.

Он, в частности, известен тем, что примерно за год проиграл в судах в общей сложности более 400 тыс. рублей по искам о незаконном использовании фотографий, которые размещал в качестве иллюстраций к статьям на своем сайте. Кроме того, Александр Тузов является фигурантом скандала с захватом земли в курортной зоне Ахуны.

Как пояснил ИА «PenzaNews» гражданский активист от КПРФ Виктор Хомец, который вышел на одиночный пикет к офису компании «Термодом» с плакатом #ХватитКормитьТузова, он пытается привлечь внимание к проблеме лжи в СМИ.

«Я не хочу, чтобы «Термодом» и непосредственно Рафик Ибрагимов [генеральный директор ООО ПКФ «Термодом»] спонсировали [...] Тузова. Я не хочу, чтобы этот лживый журналист [...] осквернял КПРФ, Георгия Петровича Камнева [первый секретарь пензенского обкома КПРФ] и меня», — сказал собеседник агентства.

«Он выливает грязь. Таким людям не место, как говорится, в журналистике», — добавил Виктор Хомец.

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Через некоторое время к протестующему вышли несколько сотрудников компании «Термодом», которые вели себя агрессивно [запись имеется в распоряжении ИА «PenzaNews»]. Они вызвали к офису «Термодома» полицию, которая прибыла на место примерно через 40 минут после начала одиночного пикета против Александра Тузова.

Сотрудники правоохранительных органов записали данные журналистов, присутствовавших на акции, и опросили гражданского активиста. Нарушений законодательства в действиях протестующего и представителей СМИ не установлено.

Незадолго до этого охрана «Термодома» пыталась преследовать на автомобиле фотокорреспондента ИА «PenzaNews», который, выполнив редакционное задание на улице Радужной, планировал посетить сессию Законодательного собрания Пензенской области с участием губернатора Ивана Белозерцева.

Вышедшие из машины люди в грубой форме потребовали пройти с ними, а также предъявить журналистское удостоверение. Получив документ, они какое-то время не отдавали его обратно. В итоге журналист ИА «PenzaNews» опоздал к началу сессии регионального парламента.