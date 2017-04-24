20:08:57 Пятница, 28 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ Сельхозфестиваль «Сезон удачи». Пенза, 28 апреля 2017 г.

Акция #ХватитКормитьТузова прошла около офиса компании «Термодом» в «Спутнике»

13:59 | 28.04.2017 | Общество

Печать

Пенза, 28 апреля 2017. PenzaNews. Одиночный пикет #ХватитКормитьТузова прошел около офиса производственно-коммерческой фирмы «Термодом» в городе «Спутник» под Пензой в пятницу, 28 апреля.

Акция #ХватитКормитьТузова прошла около офиса компании «Термодом» в «Спутнике»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Эта протестная акция, которая привлекла внимание прохожих, сотрудников компании «Термодом» и правоохранительных органов, стала уже второй на текущей неделе.

Первая состоялась около правительства Пензенской области в минувший понедельник, 24 апреля.

Читайте также

В медиапространстве Пензы открыто заговорили о возможной связи Рябихиной с Тузовым

Тогда гражданский активист, пожелавший не называть своего имени, стоял у входа в здание с аналогичным плакатом — #ХватитКормитьТузова. Акцию заметили чиновники, которые утром спешили на работу. Позже она получила огласку в СМИ, затем ее активно растиражировали в социальных сетях вместе со статьей «В чем фишка Тузовгейта?», вызвавшей широкий общественный резонанс далеко за пределами Пензенской области.

Обе акции направлены против бывшего сотрудника ФСБ, члена общественного совета при УМВД по Пензенской области, учредителя и главного редактора одного их сетевых СМИ Александра Тузова.

Он, в частности, известен тем, что примерно за год проиграл в судах в общей сложности более 400 тыс. рублей по искам о незаконном использовании фотографий, которые размещал в качестве иллюстраций к статьям на своем сайте. Кроме того, Александр Тузов является фигурантом скандала с захватом земли в курортной зоне Ахуны.

Как пояснил ИА «PenzaNews» гражданский активист от КПРФ Виктор Хомец, который вышел на одиночный пикет к офису компании «Термодом» с плакатом #ХватитКормитьТузова, он пытается привлечь внимание к проблеме лжи в СМИ.

«Я не хочу, чтобы «Термодом» и непосредственно Рафик Ибрагимов [генеральный директор ООО ПКФ «Термодом»] спонсировали [...] Тузова. Я не хочу, чтобы этот лживый журналист [...] осквернял КПРФ, Георгия Петровича Камнева [первый секретарь пензенского обкома КПРФ] и меня», — сказал собеседник агентства.

«Он выливает грязь. Таким людям не место, как говорится, в журналистике», — добавил Виктор Хомец.

Читайте также

Виктор Рубцов «с горечью и недоумением» смотрит на происходящее в Пензенской области

Через некоторое время к протестующему вышли несколько сотрудников компании «Термодом», которые вели себя агрессивно [запись имеется в распоряжении ИА «PenzaNews»]. Они вызвали к офису «Термодома» полицию, которая прибыла на место примерно через 40 минут после начала одиночного пикета против Александра Тузова.

Сотрудники правоохранительных органов записали данные журналистов, присутствовавших на акции, и опросили гражданского активиста. Нарушений законодательства в действиях протестующего и представителей СМИ не установлено.

Незадолго до этого охрана «Термодома» пыталась преследовать на автомобиле фотокорреспондента ИА «PenzaNews», который, выполнив редакционное задание на улице Радужной, планировал посетить сессию Законодательного собрания Пензенской области с участием губернатора Ивана Белозерцева.

Вышедшие из машины люди в грубой форме потребовали пройти с ними, а также предъявить журналистское удостоверение. Получив документ, они какое-то время не отдавали его обратно. В итоге журналист ИА «PenzaNews» опоздал к началу сессии регионального парламента.
Актуальное
Читайте также
Уточнен бюджет Пензенской области на 2017–2019 годы Средний возраст жителя Пензенской области составляет около 42 лет
Средняя зарплата в Пензенской области выросла за 2016 год почти на 8% — губернатор В Колышлейском районе суд ограничил мать и отца в родительских правах
В Пензе женщина лишилась около 30 тыс. рублей при попытке сдать квартиру Заксобрание утвердило 11 членов Общественной палаты Пензенской области
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама