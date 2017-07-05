Олег Кочетков в случае избрания в Заксобрание намерен отстаивать интересы промышленности Политика

Пенза, 5 июля 2017. PenzaNews. Генеральный директор ООО «СтанкоМашСтрой», президент федерации тенниса Пензенской области Олег Кочетков заявил, что в случае выдвижения кандидатом в депутаты Законодательного собрания от партии «Единая Россия» намерен отстаивать в региональном парламенте интересы промышленности.

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«Основной момент, беспокоящий Октябрьский район, так как он весь промышленный — это промышленное развитие Пензенской области. Основной упор на это сделаю, потому что в свое время было мало депутатов Законодательного собрания, которые были от промышленности и представляли ее интересы», — сказал он журналистам перед началом XXIII конференции реготделения «Единой России» в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова утром в среду, 5 июля.

Олег Кочетков добавил, что важно позаботиться о благосостоянии сотрудников, работающих на предприятиях области.

Биография

Кочетков Олег Александрович

В качестве примера он привел систему добровольного медицинского страхования, которая внедрена на возглавляемом им заводе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», планируется, что на XXIII конференции пензенского реготделения «Единой России» будут утверждены кандидаты на выборы, которые состоятся в Пензенской области в единый день голосования, 10 сентября.

Олег Кочетков включен в список претендентов для последующего выдвижения от «Единой России» кандидатом в депутаты Законодательного собрания Пензенской области по одномандатному избирательному округу №5.