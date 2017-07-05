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Мельниченко покинет пост в полпредстве, изберется в депутаты и станет сенатором — мнение

20:48 | 05.07.2017 | Политика

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Пенза, 5 июля 2017. PenzaNews. Заместитель полпреда президента России в ПФО Олег Мельниченко, который вошел в общеобластную часть списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Пензенской области от «Единой России», после выборов станет сенатором от регионального парламента. Такое мнение ИА «PenzaNews» на условиях анонимности высказал информированный источник, близкий к партии власти и правительственным кругам.

Мельниченко покинет пост в полпредстве, изберется в депутаты и станет сенатором — мнение

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я не исключаю следующий сценарий: Мельниченко оставляет пост в полпредстве, осенью успешно избирается в депутаты Заксобрания, затем становится сенатором от Пензенской области. Это вполне реально, нет препятствий для этого», — сказал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос о том, почему информация о включении Олега Мельниченко в список кандидатов была публично озвучена только на конференции «Единой России», а не ранее, источник отметил, что «решение окончательно было принято только на минувшей неделе».

«Это обсуждалось в ходе визита Неверова в Пензу 2 июля, поэтому и внутрипартийное совещание носило «закрытый характер», — пояснил он.

Ранее лидер пензенских единороссов, спикер Законодательного собрания области Валерий Лидин сообщил ИА «PenzaNews», что решение по кандидатуре Олега Мельниченко принял президиум Генсовета «Единой России».
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