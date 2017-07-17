Губернатор предложил главе Пензы пересесть на велосипед, чтобы увидеть проблемы города Политика

Пенза, 17 июля 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев предложил главе Пензы Валерию Савельеву пересесть на велосипед, чтобы увидеть проблемы города.

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В частности, он обратил внимание на свисающие с деревьев оборванные провода, оставшиеся от новогодней иллюминации.

«В год празднования 350-летия [Пензы] создали оформление части улиц декоративными лампами. Пару плафонов повредили и все, решили, что лучше снести, чем привести все в исходное положение. Ну, мы так с Вами город красивым не сделаем. Я считаю, что нужно все восстановить», — сказал Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 17 июля.

Губернатор также напомнил о поручении высадить в центре города новые деревья на месте срубленных.

«Асфальт у главного отделения почты Пензы такой, что там можно ногу повредить. […] Я это вижу. Валерий Петрович, Вы как глава города этого не видите. Машину тогда в гараже оставляйте, садитесь на велосипед. И пешком надо ходить», — отметил глава региона.