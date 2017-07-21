Дворянинов вновь не ответил, кто решил, чтобы пензенские СМИ не освещали визит Неверова Политика

Пенза, 21 июля 2017. PenzaNews. Глава исполкома пензенского отделения «Единой России» Юрий Дворянинов второй раз за месяц уклонился от прямого ответа на вопрос ИА «PenzaNews» о том, кем именно и на каком уровне — региональном или федеральном — принималось решение, чтобы визит секретаря Генерального совета партии, заместителя председателя Госдумы РФ Сергея Неверова в Пензу 2 июля 2017 года не освещали представители местных СМИ.

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Впервые данный вопрос был поставлен в редакционном запросе, направленном руководителю ЦИК «Единой России», депутату Госдумы РФ Владимиру Бурматову 3 июля.

На следующий день ответ поступил от Юрия Дворянинова, который сообщил, что внутрипартийное совещание с участием Сергея Неверова в Пензе носило «закрытый характер», и на нем не предполагалось присутствие СМИ.

В связи с тем, что ответа по существу на заданный вопрос получено не было, редакция ИА «PenzaNews» 4 июля направила повторный запрос на имя Владимира Бурматова. Сам он на него не ответил, перенаправив документ в регисполком.

Письмо от Юрия Дворянинова по электронной почте поступило лишь в пятницу, 21 июля, и то это стало возможным только после того, как главный редактор ИА «PenzaNews» Павел Полосин дважды на текущей неделе пообщался с представителем ЦИК «Единой России» Антоном Фроловым, напомнив ему о недопустимости игнорирования запросов от СМИ.

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В ответе Юрия Дворянинова, в частности, говорится, что Сергей Неверов в ранге секретаря Генсовета «Единой России» провел в Пензе совещание, в ходе которого обсуждались стратегии избирательных кампаний в Пензенской, Саратовской, Кировской областях и Удмуртской Республике.

«Данное совещание носило рабочий характер, и на нем не предполагалось присутствие СМИ. Проведение внутренних рабочих мероприятий — это нормальная практика любых организаций, не противоречащая законодательству», — говорится в письме.

Вместе с тем Юрий Дворянинов вновь оставил без внимания замечание о том, что в поездке по ряду объектов Сергея Неверова сопровождали работники как минимум двух телеканалов — государственной телерадиокомпании «Пенза» и контролируемого областной властью «Экспресса».

На снятых ими кадрах присутствует пресс-секретарь реготделения «Единой России» Татьяна Бубнова, которая примерно в то же время 2 июля сообщила ИА «PenzaNews», что работа СМИ на мероприятиях с участием Сергея Неверова не предполагается.

В своем ответе Юрий Дворянинов ссылается на то, что ни «Единая Россия», ни реготделение партии не занимались планированием мероприятий, которые Сергей Неверов провел 2 июля в Пензенской области «в ранге заместителя председателя Государственной думы».

«В данном случае Ваш редакционный запрос направлен не по адресу», — подчеркивается в письме главы исполкома пензенского отделения «Единой России».