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Дворянинов вновь не ответил, кто решил, чтобы пензенские СМИ не освещали визит Неверова

13:37 | 21.07.2017 | Политика

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Пенза, 21 июля 2017. PenzaNews. Глава исполкома пензенского отделения «Единой России» Юрий Дворянинов второй раз за месяц уклонился от прямого ответа на вопрос ИА «PenzaNews» о том, кем именно и на каком уровне — региональном или федеральном — принималось решение, чтобы визит секретаря Генерального совета партии, заместителя председателя Госдумы РФ Сергея Неверова в Пензу 2 июля 2017 года не освещали представители местных СМИ.

Дворянинов вновь не ответил, кто решил, чтобы пензенские СМИ не освещали визит Неверова

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Впервые данный вопрос был поставлен в редакционном запросе, направленном руководителю ЦИК «Единой России», депутату Госдумы РФ Владимиру Бурматову 3 июля.

На следующий день ответ поступил от Юрия Дворянинова, который сообщил, что внутрипартийное совещание с участием Сергея Неверова в Пензе носило «закрытый характер», и на нем не предполагалось присутствие СМИ.

В связи с тем, что ответа по существу на заданный вопрос получено не было, редакция ИА «PenzaNews» 4 июля направила повторный запрос на имя Владимира Бурматова. Сам он на него не ответил, перенаправив документ в регисполком.

Письмо от Юрия Дворянинова по электронной почте поступило лишь в пятницу, 21 июля, и то это стало возможным только после того, как главный редактор ИА «PenzaNews» Павел Полосин дважды на текущей неделе пообщался с представителем ЦИК «Единой России» Антоном Фроловым, напомнив ему о недопустимости игнорирования запросов от СМИ.

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В ответе Юрия Дворянинова, в частности, говорится, что Сергей Неверов в ранге секретаря Генсовета «Единой России» провел в Пензе совещание, в ходе которого обсуждались стратегии избирательных кампаний в Пензенской, Саратовской, Кировской областях и Удмуртской Республике.

«Данное совещание носило рабочий характер, и на нем не предполагалось присутствие СМИ. Проведение внутренних рабочих мероприятий — это нормальная практика любых организаций, не противоречащая законодательству», — говорится в письме.

Вместе с тем Юрий Дворянинов вновь оставил без внимания замечание о том, что в поездке по ряду объектов Сергея Неверова сопровождали работники как минимум двух телеканалов — государственной телерадиокомпании «Пенза» и контролируемого областной властью «Экспресса».

На снятых ими кадрах присутствует пресс-секретарь реготделения «Единой России» Татьяна Бубнова, которая примерно в то же время 2 июля сообщила ИА «PenzaNews», что работа СМИ на мероприятиях с участием Сергея Неверова не предполагается.

В своем ответе Юрий Дворянинов ссылается на то, что ни «Единая Россия», ни реготделение партии не занимались планированием мероприятий, которые Сергей Неверов провел 2 июля в Пензенской области «в ранге заместителя председателя Государственной думы».

«В данном случае Ваш редакционный запрос направлен не по адресу», — подчеркивается в письме главы исполкома пензенского отделения «Единой России».
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