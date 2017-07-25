Пензенские села Колбинка, Масловка и Большой Чердак лишились избирательных участков Политика

Пенза, 25 июля 2017. PenzaNews. Избирательные участки в селах Масловка и Большой Чердак Наровчатского района, а также Колбинка Лопатинского района не будут работать в единый день голосования, 10 сентября, когда состоятся выборы в Законодательное собрание Пензенской области шестого созыва. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила секретарь избирательной комиссии региона Татьяна Рожкова.

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«Там избирателей мало, и есть проблемы с помещениями», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, в Колбинке зарегистрировано 65 избирателей.

«Но это не значит, что они там проживают», — подчеркнула Татьяна Рожкова.

Секретарь облизбиркома отметила, что в Большом Чердаке зарегистрирован 71 человек.

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«Помещение для голосования находилось в здании бывшей школы. Здание [в настоящее время] не эксплуатируется. Иных помещений нет», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Рожкова добавила, что для жителей этих населенных пунктов планируется организовать транспорт до места голосования.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в единый день голосования на территории Пензенской области с 8.00 до 20.00 будет открыто 1 тыс. 102 избирательных участка. В 2016 году их было 1 тыс. 105.

Численность граждан, которые обладают правом голоса на территории региона, составила на 1 июля 2017 года 1 млн. 88 тыс. 859 человек, что почти на 5,5 тыс. меньше, чем полгода назад.