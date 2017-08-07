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Обязанности Ирины Ширшиной временно возложены на Юрия Ильина

14:31 | 07.08.2017 | Политика

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Пенза, 7 августа 2017. PenzaNews. Обязанности заместителя главы администрации Пензы по земельным и градостроительным вопросам Ирины Ширшиной в связи с ее временным отсутствием возложены на вице-мэра Юрия Ильина, который отвечает за городское хозяйство.

Обязанности Ирины Ширшиной временно возложены на Юрия Ильина

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации Пензы, соответствующее постановление подписал мэр Виктор Кувайцев.

Ирина Ширшина была задержана 3 августа 2017 года. Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, речь идет о выделении земельных участков.

5 августа Первомайский районный суд Пензы избрал в отношении Ирины Ширшиной меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

7 августа адвокат Алексей Агафонов заявил ИА «PenzaNews», что Ирина Ширшина не считает себя виновной.
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