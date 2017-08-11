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Дмитрий Медведев в Пензе встретится с партактивом ПФО

12:04 | 11.08.2017 | Политика

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Пенза, 11 августа 2017. PenzaNews. Премьер-министр РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев проведет встречу с партактивом Приволжского федерального округа в рамках рабочего визита в Пензу в пятницу, 11 августа. Об этом сообщает пресс-служба кировского реготделения партии.

Дмитрий Медведев в Пензе встретится с партактивом ПФО

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Предполагается, что Кировскую область на мероприятии представят врио губернатора Игорь Васильев и секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Быков.

Также ожидаются представители других регионов ПФО — Пензенской и Саратовской областей, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии и Пермского края.

Собравшиеся обсудят лучшие практики в сферах строительства доступного жилья, ипотечного кредитования, благоустройства городской среды, возведения новых школ, а также подготовку к учебному году.
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