Медведев нацелил окружной партактив «Единой России» на честную избирательную кампанию Политика

Пенза, 11 августа 2017. PenzaNews. Кандидаты от «Единой России», которые будут участвовать в выборах в различные органы власти Приволжского федерального округа в единый день голосования, 10 сентября, должны показать пример честной борьбы со своими политическими оппонентами. Такое мнение высказал премьер-министр РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

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«У нас рабочий день завершился. Теперь можно позаниматься и партийными делами в контексте предстоящих выборов», — открыл он встречу с партактивом Приволжского федерального округа в пензенской областной филармонии вечером в пятницу, 11 августа.

Дмитрий Медведев напомнил, что до единого дня голосования осталось меньше месяца.

«Конечно, это важное событие для любой территории — не только для Пензенской области, где мы встречаемся, но и для всего Приволжского федерального округа. В округе пройдут выборы глав шести регионов — это Марий-Эл, Мордовия, Удмуртия, Пермский край, Кировская область и Саратовская. Кроме того, в Пензенской области, а также Удмуртии и Саратовской области предстоит избрать новые составы законодательных собраний. В Кирове пройдут выборы депутатов городской думы», — уточнил лидер «Единой России».

Он подчеркнул, что партия должна сохранить и по возможности укрепить свои позиции.

«Вам, коллеги, предстоит решать эту ответственную задачу. Именно Вы представляете «Единую Россию» на предстоящих выборах», — сказал Дмитрий Медведев, добавив, что в зале присутствуют временно исполняющие обязанности глав регионов, кандидаты первых троек партийных списков в региональные парламенты и секретари реготделений.

«Очевидно, что избирательная компания должна быть честной, быть примером честной предвыборной борьбы. Только таким образом можно завоевать искренне доверие и поддержку людей. Я желаю, естественно, всем присутствующим в этом успеха», — сказал он.