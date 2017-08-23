В Пензенской области создана хорошая база для работы коммунистов — Юрий Афонин Политика

Пенза, 23 августа 2017. PenzaNews. Зампред ЦК КПРФ, первый замглавы комитета Госдумы России по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Юрий Афонин считает, что в Пензенской области создана хорошая база для работы коммунистов.

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Он подчеркнул, что на протяжении нескольких лет обком КПРФ во главе с Георгием Камневым показывает очень динамичное развитие.

«Недаром на последнем съезде партии Георгий Петрович [Камнев] был избран в состав высшего руководящего органа партии. Очень важно, что здесь создана хорошая база для работы. Мы видим прекрасное помещение — музей Сталина, который создан нашими пензенскими коммунистами, гремит на всю страну», — сказал Юрий Афонин в ходе пресс-конференции в пензенском «Сталинском центре» в среду, 23 августа.

По словам зампреда ЦК КПРФ, в рамках визита в Пензу, помимо встречи с губернатором Иваном Белозерцевым, он намерен пообщаться с жителями региона, чтобы рассказать о работе фракции КПРФ в Госдуме.

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«Год назад состоялись выборы депутатов Государственной думы. Мы провели очень яркую, насыщенную кампанию. К сожалению, из-за серьезного административного давления, в том числе из-за нами зафиксированного целого ряда грубых нарушений, […] результат оказался не тот, на который мы рассчитывали. Но могу сказать, что фракция КПРФ в Государственной думе проявляет не меньшую боеспособность, чем в предыдущем созыве», — добавил Юрий Афонин.

Он подчеркнул, что за минувший год коммунисты вынесли на рассмотрение более 70 законопроектов.

«Надо сказать, что фракция КПРФ впервые внесла альтернативный бюджет, который предлагал увеличить возможности государства примерно на 10 трлн. рублей. Мы внесли законопроекты, которые развивали наше предложение. […] К сожалению, партия власти «Единая Россия» их отвергла», — пояснил коммунист.