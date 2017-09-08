В Пензенской области стало на одного кандидата-одномандатника меньше Политика

Пенза, 8 сентября 2017. PenzaNews. Число кандидатов-одномандатников, претендующих на 18 депутатских кресел в Законодательном собрании Пензенской области, уменьшилось с 72 до 71.

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«Выбыла зарегистрированный кандидат по округу №9 Симакина Нина Константиновна. Она была выдвинута партией «Справедливая Россия». Основание — заявление кандидата», — сообщили ИА «PenzaNews» в избирательной комиссии Пензенской области в пятницу, 8 сентября.

В облизбиркоме уточнили, что всего зарегистрировано 410 кандидатов в депутаты регионального парламента: 339 человек по областным спискам 10 политических партий и 71 одномандатник, в том числе два самовыдвиженца, 18 представителей от «Единой России», столько же — от ЛДПР, 17 — от КПРФ и 16 — от «Справедливой России».

Выборы депутатов Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва состоятся в единый день голосования, 10 сентября.

Они пройдут по смешанной избирательной системе: из 36 депутатов 18 будут избраны по партийным спискам (пропорциональная система), остальные 18 — по одномандатным округам (мажоритарная система).

Для голосования на выборах в региональный парламент каждый избиратель получит два бюллетеня — по областному и одномандатному округам. В первом случае он сможет проголосовать за одну из партий, чьи списки зарегистрировал облизбирком. По второму бюллетеню избиратель должен отдать предпочтение конкретному кандидату.

Графы «Против всех» в обоих бюллетенях не будет.

Для прохождения в Законодательное собрание Пензенской области партиям необходимо преодолеть 5-процентный барьер, а кандидатам в округах — получить относительное большинство голосов.

На выборах в региональный парламент в 2017 году не будут применяться открепительные удостоверения. Чтобы проголосовать не по месту регистрации, требовалось заранее подать соответствующее заявление в избирательную комиссию, через портал госуслуг или МФЦ, а затем получить отрывной талон для его использования в день выборов.

Срок полномочий Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва — 5 лет.

На 1 июля 2017 года в регионе было зарегистрировано 1 млн. 88 тыс. 859 избирателей.

В единый день голосования на территории Пензенской области с 8.00 до 20.00 будет открыто 1 тыс. 102 избирательных участка. В 2016 году их было 1 тыс. 105.