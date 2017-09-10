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В Пензенской области проголосовали более 43% избирателей

19:11 | 10.09.2017 | Политика

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Пенза, 10 сентября 2017. PenzaNews. Явка избирателей в Пензенской области, где продолжаются выборы в Законодательное собрание и представительные органы власти на местах, по данным на 18.00 воскресенья, 10 сентября, составила 43,32%. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил представитель избирательной комиссии региона.

В Пензенской области проголосовали более 43% избирателей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, в Пензенской области проголосовали 471 тыс. 864 человека.

Он напомнил, что явка избирателей в регионе на 15.00 составляла 32,88%, на 12.00 — 19,77%, на 10.00 — 7,57%.

Выборы будут считаться состоявшимися при любой активности граждан, имеющих право голоса, поскольку порог явки отсутствует.

В списки для голосования в Пензенской области включено 1 млн. 81 тыс. 712 человек, из них 168 тыс. 979 — в возрасте от 18 до 30 лет.

Кроме выборов в Законодательное собрание, проходит избрание депутатов собраний представителей 24 районов Пензенской области и города Сердобска.

Новые народные избранники также появятся в 46 комитетах местного самоуправления.

Помимо этого, проводятся довыборы депутатов собраний представителей Заречного, Кузнецка и Спасска, а в Пензенскую городскую думу избирают депутатов по трем одномандатным округам — №№3, 21 и 28.
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