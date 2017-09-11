Стали известны предварительные итоги выборов в Заксобрание Пензенской области Политика

Пенза, 11 сентября 2017. PenzaNews. Предварительные итоги выборов в Законодательное собрание Пензенской области шестого созыва стали известны после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Партия «Единая Россия» стала безоговорочным победителем политического марафона регионального уровня.

Согласно последним данным, полученным корреспондентом ИА «PenzaNews» в облизбиркоме, за нее проголосовали 68,99% избирателей, пришедших на участки в минувшее воскресенье, 10 сентября.

КПРФ набрала 13,14% голосов, ЛДПР — 7,01%, «Справедливая Россия» — 5,46%.

Пять непарламентских партий — «За справедливость», «Зеленые», «Патриоты России», «Партия социальной защиты» и «Родина» — получили менее 1%. Еще одна — «Партия пенсионеров России» — сумела показать результат 1,34%.

Во всех 18 одномандатных округах уверенную победу празднуют представители «Единой России». Некоторые из них набрали более чем в 10 раз больше голосов, чем их ближайшие политические соперники.

Читайте также

В Пензенской области во всех 18 одномандатных округах побеждают единороссы

Официально предварительные итоги выборов, которые состоялись на территории Пензенской области в единый день голосования, 10 сентября, будут озвучены, как ожидается, в избирательной комиссии региона в 10.00 в понедельник, 11 сентября.

Планируется, что там же будет объявлено о количестве мандатов, которые получат политические партии, боровшиеся на выборах в региональный парламент.

По прогнозам, кандидаты от «Единой России» займут 32 кресла из 36, еще четыре мандата будут распределены между представителями оппозиции: два получат коммунисты, по одному — либерал-демократы и эсеры.

Ранее председатель Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин предположил, что, помимо партии власти, в обновленном региональном парламенте будут представлены еще три политические силы — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в эксклюзивном комментарии ИА «PenzaNews» также выразил надежду на то, что в Законодательном собрании шестого созыва будут присутствовать все парламентские партии. По его словам, «это был бы идеальный вариант».