Избранным депутатам Заксобрания на следующей неделе в облизбиркоме вручат удостоверения Политика

Пенза, 12 сентября 2017. PenzaNews. Восемнадцать избранных на воскресных выборах по единому округу депутатов Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва получат соответствующие удостоверения на следующей неделе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил заместитель председателя избирательной комиссии региона Алексей Климухин во вторник, 12 сентября.

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«На следующей неделе мы будем приглашать избранных депутатов по областному [единому] округу и вручать им удостоверения. [...] Это удостоверения об избрании. На первой организационной сессии [Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва] им будут вручать совсем другие документы [удостоверения депутатов], а эти — только для памяти останутся, что их избрали», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что 18 кандидатов, победивших в одномандатных округах, получат удостоверения об избрании в окружных комиссиях.

«Списки одномандатников уже есть — они вряд ли претерпят изменения. [...] Окружные комиссии направили свои протоколы нам», — сказал Алексей Климухин.

По его словам, фамилии 18 человек, которым в облизбиркоме будут вручены удостоверения об избрании, станут известны не ранее, чем через пять дней после подписания протокола об определении результатов выборов в региональный парламент по единому округу.

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«Сегодня [в избирательной комиссии Пензенской области] состоится заседание, на котором будет подписываться протокол [...] и будет утвержден список избранных депутатов по областному округу. По этому списку мы направим уведомления всем кандидатам, избранным депутатами. Им дается пять дней, чтобы они приняли решение. […] Те, кто занимает должность, несовместимую со статусом депутата, должны написать заявление [об отказе от получения мандата либо покинуть должность]. Также закон допускает в принципе отказ от мандата [по собственному желанию]», — пояснил зампред облизбиркома.

Он уточнил, что после получения и рассмотрения соответствующих заявлений от избранных кандидатов по единому округу будет принято постановление об установлении общих результатов выборов в Законодательное собрание Пензенской области шестого созыва, в котором будут указаны фамилии всех 36 депутатов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», на 18 из 36 депутатских кресел в Законодательном собрании Пензенской области шестого созыва претендовал 71 кандидат-одномандатник, в том числе два самовыдвиженца.



По областным спискам 10 политических партий было зарегистрировано 339 кандидатов.