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Мэр Пензы опустился на вторую строчку медиарейтинга глав администраций столиц регионов ПФО

11:30 | 13.09.2017 | Политика

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Пенза, 13 сентября 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев занял вторую строчку медиарейтинга глав администраций столиц субъектов Приволжского федерального округа, подготовленного компанией «Медиалогия» за август.

Мэр Пензы опустился на вторую строчку медиарейтинга глав администраций столиц регионов ПФО

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

До этого он более года возглавлял рейтинг.

Согласно представленным данным, медиаиндекс Виктора Кувайцева в августе составил 7 тыс. 55 пунктов.

Как отмечается в пояснительной записке, на результаты медиарейтинга повлияло, в частности, расширенное совещание с руководителями ресурсоснабжающих организаций по подготовке к отопительному сезону, на котором была затронута тема срыва сроков капитального ремонта теплосетей.

Кроме того, среди событий с участием главы администрации Пензы, которые широко освещались средствами массовой информации, аналитики отметили посещение Виктором Кувайцевым пешеходной зоны на улице Красной и строительство водопровода в поселке Лесном.

В тройку лидеров медиарейтинга вошли также главы администраций Нижнего Новгорода и Уфы Сергей Белов и Ирек Ялалов. Их медиаиндексы составили 7 тыс. 770,4 и 6 тыс. 594 пунктов соответственно.

Медиаиндекс — показатель системы «Медиалогия», позволяющий качественно проанализировать эффективность PR. Он рассчитывается автоматически с применением технологий лингвистического анализа.

Значение медиаиндекса определяется для каждого объекта — компании, персоны или бренда — в каждом сообщении СМИ.

Его значение может колебаться в пределах от -1000 до +1000 для сообщения в зависимости от тона упоминания. При анализе за определенный период все индексы по сообщениям с упоминанием объекта суммируются. Чем выше индекс, тем более ярко и позитивно представлен объект в СМИ.
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