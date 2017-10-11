Документы от претендентов на пост главы городищенской администрации пока не поступали Политика

Городище, 11 октября 2017. PenzaNews. Документы от потенциальных претендентов на должность главы администрации Городищенского района Пензенской области, назначаемого по контракту, пока в конкурсную комиссию не поступали. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник отдела делопроизводства, организационной, кадровой работы и контроля райадминистрации Надежда Мишанина утром в среду, 11 октября.

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По ее словам, их прием осуществляется с 28 сентября и завершится 12 октября.

«Конкурс назначен на 14 ноября», — уточнила собеседница агентства.

Между тем в ряде СМИ появилась официально неподтвержденная информация о том, что пост главы администрации Городищенского района займет Александр Водопьянов, который с 1998 года руководил Наровчатским районом.

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В этом муниципальном образовании также в ближайшее время состоится конкурс на замещение должности главы администрации, до подведения итогов которого Александр Водопьянов продолжает исполнять обязанности руководителя исполнительно-распорядительного органа.

Администрацию Городищенского района в последние годы возглавлял Геннадий Березин, полномочия которого были прекращены в связи с истечением срока контракта в конце сентября.

В начале октября стало известно, что ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, допущенном при реализации региональной и муниципальной программ переселения граждан из аварийного жилья на территории города Сурска.