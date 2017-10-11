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Документы от претендентов на пост главы городищенской администрации пока не поступали

10:26 | 11.10.2017 | Политика

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Городище, 11 октября 2017. PenzaNews. Документы от потенциальных претендентов на должность главы администрации Городищенского района Пензенской области, назначаемого по контракту, пока в конкурсную комиссию не поступали. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник отдела делопроизводства, организационной, кадровой работы и контроля райадминистрации Надежда Мишанина утром в среду, 11 октября.

Документы от претендентов на пост главы городищенской администрации пока не поступали

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По ее словам, их прием осуществляется с 28 сентября и завершится 12 октября.

«Конкурс назначен на 14 ноября», — уточнила собеседница агентства.

Между тем в ряде СМИ появилась официально неподтвержденная информация о том, что пост главы администрации Городищенского района займет Александр Водопьянов, который с 1998 года руководил Наровчатским районом.

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В этом муниципальном образовании также в ближайшее время состоится конкурс на замещение должности главы администрации, до подведения итогов которого Александр Водопьянов продолжает исполнять обязанности руководителя исполнительно-распорядительного органа.

Администрацию Городищенского района в последние годы возглавлял Геннадий Березин, полномочия которого были прекращены в связи с истечением срока контракта в конце сентября.

В начале октября стало известно, что ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, допущенном при реализации региональной и муниципальной программ переселения граждан из аварийного жилья на территории города Сурска.
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