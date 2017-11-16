Плахута переизбран на пост главы совета пензенского реготделения «Справедливой России» Политика

Пенза, 16 ноября 2017. PenzaNews. Депутат Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва Валерий Плахута переизбран на пост председателя совета реготделения «Справедливой России» в ходе отчетно-выборной конференции, прошедшей на базе дворца спорта «Буртасы».

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«Полномочия председателя и совета регионального отделения — все это должно было завершиться в декабре, но поскольку съезд [«Справедливой России» в Москве, на котором планируется определить кандидатуру от партии на пост президента РФ, состоится] 25 декабря, то досрочно решили прекратить полномочия. Для этого собрали конференцию, на ней прекратили полномочия, потом заслушали доклады председателя и совета о деятельности, потом проголосовали за вновь утвержденного председателя, потом выбрали делегата на съезд. [...] Все это в одном лице, естественно, я», — сообщил ИА «PenzaNews» Валерий Плаухта.

Он пояснил, что все решения принимались на основании рекомендации Центрального совета партии.

«Справедливая Россия» — это абсолютно предсказуемая в своих решениях и действиях партия», — отметил лидер пензенских эсеров.

Валерий Плахута уточнил, что с учетом относительно небольшого числа членов партии в регионе — нескольких сотен человек — Пензенскую область на съезде будет представлять только один делегат.

По его словам, на прошедшей конференции также состоялось вручение партбилетов новым членам «Справедливой России».

«К нам пришел бывший начальник городской полиции [Алексей Зотов] вступать в ряды «Справедливой России»; действующий банкир [руководитель Пензенского операционного офиса Нижегородского филиала ПАО АКБ «Связь-Банк» Алексей Долотов]; владелец юридической фирмы; женщина, собирающаяся в декрет», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что число людей, желающих присоединиться к партии, в последнее время увеличилось.

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По мнению Валерия Плахуты, интерес к «Справедливой России» в Пензенской области связан, в частности, с такими персонами, как Леонид Левин и Людмила Коломыцева.

«Когда у нас попал человек во фракцию «Справедливая Россия» [в Государственной думе РФ] Леонид Леонидович Левин, […] начинается какой-то интерес. Потом Людмила Коломыцева [вступила в партию в 2016 году перед выборами в Госдуму и покинула ряды эсеров в 2017 году после того, как не получила мандат депутата регионального парламента] — это же яркий лидер. Это человек, который, по большому счету, сделал много для продвижения программы партийной», — пояснил глава фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области.