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Плахута переизбран на пост главы совета пензенского реготделения «Справедливой России»

16:40 | 16.11.2017 | Политика

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Пенза, 16 ноября 2017. PenzaNews. Депутат Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва Валерий Плахута переизбран на пост председателя совета реготделения «Справедливой России» в ходе отчетно-выборной конференции, прошедшей на базе дворца спорта «Буртасы».

Плахута переизбран на пост главы совета пензенского реготделения «Справедливой России»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Полномочия председателя и совета регионального отделения — все это должно было завершиться в декабре, но поскольку съезд [«Справедливой России» в Москве, на котором планируется определить кандидатуру от партии на пост президента РФ, состоится] 25 декабря, то досрочно решили прекратить полномочия. Для этого собрали конференцию, на ней прекратили полномочия, потом заслушали доклады председателя и совета о деятельности, потом проголосовали за вновь утвержденного председателя, потом выбрали делегата на съезд. [...] Все это в одном лице, естественно, я», — сообщил ИА «PenzaNews» Валерий Плаухта.

Он пояснил, что все решения принимались на основании рекомендации Центрального совета партии.

«Справедливая Россия» — это абсолютно предсказуемая в своих решениях и действиях партия», — отметил лидер пензенских эсеров.

Валерий Плахута уточнил, что с учетом относительно небольшого числа членов партии в регионе — нескольких сотен человек — Пензенскую область на съезде будет представлять только один делегат.

По его словам, на прошедшей конференции также состоялось вручение партбилетов новым членам «Справедливой России».

«К нам пришел бывший начальник городской полиции [Алексей Зотов] вступать в ряды «Справедливой России»; действующий банкир [руководитель Пензенского операционного офиса Нижегородского филиала ПАО АКБ «Связь-Банк» Алексей Долотов]; владелец юридической фирмы; женщина, собирающаяся в декрет», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что число людей, желающих присоединиться к партии, в последнее время увеличилось.

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По мнению Валерия Плахуты, интерес к «Справедливой России» в Пензенской области связан, в частности, с такими персонами, как Леонид Левин и Людмила Коломыцева.

«Когда у нас попал человек во фракцию «Справедливая Россия» [в Государственной думе РФ] Леонид Леонидович Левин, […] начинается какой-то интерес. Потом Людмила Коломыцева [вступила в партию в 2016 году перед выборами в Госдуму и покинула ряды эсеров в 2017 году после того, как не получила мандат депутата регионального парламента] — это же яркий лидер. Это человек, который, по большому счету, сделал много для продвижения программы партийной», — пояснил глава фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области.
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