Иван Белозерцев усилил позиции в федеральном медиарейтинге и ослабил в окружном Политика

Пенза, 5 декабря 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поднялся с 31-й строчки на 29-ю в федеральном медиарейтинге глав регионов за ноябрь 2017 года, одновременно переместившись в окружном с 7-й на 8-ю позицию. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного специалистами компании «Медиалогия».

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Медиаиндекс Ивана Белозерцева за последний месяц вырос: по итогам октября он составлял 20 тыс. 172,2 пункта, теперь — 22 тыс. 270,5.

Количество материалов СМИ, в которых упоминается губернатор Пензенской области, месяц назад составляло 3 тыс. 804, по итогам ноября увеличилось до 4 тыс. 91.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в компании «Медиалогия», в центре внимания средств массовой информации оказалась, в частности, встреча Ивана Белозерцева с губернатором Брянской области Александром Богомазом, в ходе которой они обсудили вопросы социально-экономического развития двух регионов.

Кроме того, СМИ писали о поручении пензенского губернатора провести единый день приема предпринимателей, о критике вновь установленных светофоров, которые в ряде случаев привели к заторам, а также о планах по ремонту двух мостов в Пензе — Бригадирского и Бакунинского.

Помимо этого, широко освещалась инспекционная поездка Ивана Белозерцева по проблемным объектам долевого строительства, в ходе которой с руководителями ряда компаний были достигнуты принципиальные договоренности о завершении работ по возведению многоквартирных жилых домов.

Основой для построения медиарейтинга губернаторов является медиаиндекс — показатель системы «Медиалогия», позволяющий качественно проанализировать состояние информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны.

При его расчете учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения, в том числе влиятельность источника информации; характер упоминания объекта — позитивный, негативный или нейтральный; его роль в публикации — главная или эпизодическая; наличие прямой или косвенной речи.

Значение единичного индекса может колебаться в пределах от -1000 до +1000. Чем выше медиаиндекс, тем более позитивно и выгодно представлен объект в материалах средств массовой информации.

Рейтинг построен на основе базы СМИ, включающей в себя более 43 тыс. источников, среди которых — телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-СМИ.