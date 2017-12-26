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ФОТОРЕПОРТАЖ Большая пресс-конференция Ивана Белозерцева. Пенза, 26 декабря 2017 г.

Белозерцев прокомментировал уголовное дело против Савина

12:33 | 26.12.2017 | Политика

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Пенза, 26 декабря 2017. PenzaNews. Глава Пензенской области Иван Белозерцев прокомментировал уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора, члена президиума регионального политсовета «Единой России» Валерия Савина, возбужденное по материалам ФСБ по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Белозерцев прокомментировал уголовное дело против Савина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Все знают мою позицию: […] если человек нарушает закон, то должен нести ответственность», — сказал он в ходе большой пресс-конференции в правительстве региона во вторник, 26 декабря.

Иван Белозерцев отметил, что в обстоятельствах дела должны разбираться следователи, а он давать им какую-либо оценку не имеет права.

«Может быть, надо было раньше оформить этот [земельный] участок [в садоводческом товариществе]. Следственные органы говорят, он был оформлен задним числом», — отметил губернатор.

«Слаб человек. Никто от этого не застрахован», — добавил он.

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Вместе с тем глава региона отозвался о Валерии Савине как о профессионале, который может вернуться к исполнению обязанностей вице-губернатора, если его вина не будет доказана.

«Все зависит от результатов следственных действий и решения суда. Он профессионал своего дела, и государство вложило немалые деньги в подготовку чиновника такого уровня», — сказал Иван Белозерцев.

На вопрос о том, планируется ли упразднить должность вице-губернатора, глава региона ответил отрицательно.

«Должность вице-губернатора не планирую сокращать. […] Я в дальнейшем посмотрю, кого назначить. […] Кто [может ее занять], я пока не решил», — сказал он.
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