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Мануйлов допускает, что на пост вице-губернатора может претендовать Чернов

19:15 | 19.01.2018 | Политика

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Пенза, 19 января 2018. PenzaNews. Известный пензенский журналист, главный редактор общественно-политической газеты «Улица Московская», политолог Валентин Мануйлов допускает, что на пост вице-губернатора области, который стал вакантным после отставки Валерия Савина, может претендовать заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» – управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов, работавший мэром Пензы с 2005 по 2014 годы.

Мануйлов допускает, что на пост вице-губернатора может претендовать Чернов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«[...] В статье «Иван Белозерцев накануне второй годовщины губернаторства» [номер газеты «Улица Московская» от 12 мая 2017 года] я полагал, что наилучшими фигурами на посту мэра Пензы могли бы быть Роман Чернов (№1) или Сергей Лисовол (№2). После той публикации мне пеняли за то, что будто бы готовое решение о назначении Лисовола было сорвано или приостановлено. Полагаю, что и сегодня наилучшим мэром для Пензы остается Роман Чернов (Александр Пашков не в счет, поскольку является участником судебного процесса). Но в ситуации, когда стал вакантным пост вице-губернатора, допускаю, что Роман Чернов может претендовать на этот пост. Он ближе к фигуре губернатора, его обладатель имеет неограниченно широкий веер возможностей для проявления себя в качестве политической личности», — пишет Валентин Мануйлов в статье «Путин в пятый раз?», опубликованной в первом в этом году номере газеты «Улица Московская».

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«Допускаю, что если Роман Чернов ради должности вице-губернатора оставит свой пост исполнительного директора ООО «ТНС энерго Пенза», то вернее всего этот пост достанется человеку, на которого укажет Иван Белозерцев. И в качестве компенсации за усиление политического веса Романа Чернова или даже за то, что Чернов станет в 2020 году преемником Белозерцева, на пост исполнительного директора ООО «ТНС энерго Пенза» может быть назначен Александр Белозерцев — старший сын губернатора», — полагает автор публикации.

При этом, по словам Валентина Мануйлова, сейчас такой прогноз «может показаться опрометчивым или несвоевременным».

«Но мой опыт показывает, что совсем уж бессмысленными или бесцельными такие прогнозы и связанные с ними разговоры не бывают», — подчеркивает политолог.
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