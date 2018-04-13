В гордуме Пензы объяснили, почему на сайте отсутствуют сведения о доходах троих депутатов Политика

Пенза, 13 апреля 2018. PenzaNews. Сведения о доходах за 2017 год троих депутатов Пензенской городской думы от «Единой России» — Василия Журавлева, Алексея Шуварина и Юрия Зиновьева — будут размещены на сайте представительного органа в течение недели после того, как они поступят из правительства Пензенской области, куда народные избранники подали соответствующие данные. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила руководитель пресс-службы главы Пензы Елена Саморукова.

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Она напомнила, что в ходе сессии 30 марта было принято решение о внесении изменений в порядок размещения на официальном сайте представляемых депутатами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в соответствии с которым народные избранники фактически получили право теперь не направлять такую информацию в общий отдел гордумы, поскольку аналогичные данные по установленной форме они передают в правительство Пензенской области.

«Нам они могут представлять, а могут не представлять, то есть это их как бы право», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что при этом у аппарата гордумы осталась обязанность размещать на официальном сайте сведения о доходах депутатов, в связи с чем в правительство Пензенской области сделан соответствующий запрос на получение необходимой информации.

«В правительстве их сведения о доходах [Василия Журавлева, Алексея Шуварина и Юрия Зиновьева] уже есть. Нам они присылают, и в течение 7 дней [после получения] мы разместим их на сайте», — заверила Елена Саморукова.

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Отвечая на вопрос ИА «PenzaNews» о том, каким образом представил сведения о своих доходах еще один депутат — Александр Трутнев от КПРФ, поскольку такая информация на сайте накануне отсутствовала, руководитель пресс-службы главы Пензы сообщила, что он направил данные в гордуму самостоятельно.

По ее словам, сведения о доходах пензенского коммуниста уже размещены на интернет-ресурсе, ознакомиться с ними может любой желающий.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в конце апреля 2017 года трое депутатов гордумы, входящих во фракцию «Единая Россия» — Сергей Седов (округ №3), Борис Дрякин (округ №21) и Андрей Сакмаев (округ №28) — досрочно сложили свои полномочия, написав соответствующие заявления после того, как прокуратура выявила в декларациях 14 народных избранников за 2015 год неполные и недостоверные сведения о доходах.

10 сентября 2017 года состоялись дополнительные выборы в Пензенскую городскую думу по трем одномандатным округам. Победу одержали представители «Единой России» — это Олег Ратников (округ №3), Николай Тактаров (округ №21) и Андрей Долов (округ №28).