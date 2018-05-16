Годовой доход Андрея Кулинцева вырос более чем в 3 раза Политика

Пенза, 16 мая 2018. PenzaNews. Декларированный доход первого заместителя председателя правительства Пензенской области Андрея Кулинцева, курирующего деятельность проектного офиса и регионального управления информационных технологий и связи, составил за 2017 год 2 млн. 186 тыс. 542 рубля, что более чем в три раза превышает уровень 2016-го.

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Вице-премьер, как и раньше, владеет квартирой площадью более 93 кв. метров, по 1/2 доли земельного участка площадью 14 соток и квартиры площадью свыше 122 кв. метров, а также по 1/4 доли ряда объектов — двух земельных участков общей площадью около 52 соток, двух жилых домов площадью более 956 и 852 кв. метров, нежилого помещения площадью свыше 547 кв. метров и нежилого здания площадью около 462 кв. метров.

Помимо этого, у Андрея Кулинцева имеется три легковых автомобиля — «УАЗ», «Citroen» и «Toyota», гараж площадью более 15 кв. метров и место для хранения площадью 3,5 кв. метра.

У него в пользовании находятся два земельных участка общей площадью около 74 соток, садовый дом площадью почти 42 кв. метров и квартира площадью более 132 кв. метров.

Доход супруги первого зампреда облправительства также вырос: с 2 млн. 197 тыс. 332 рублей в 2016 году до 3 млн. 623 тыс. 832 рублей в 2017-м.

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Ей по-прежнему принадлежат по 1/2 доли квартиры площадью более 122 кв. метров, гаража площадью свыше 15 кв. метров и места для хранения площадью 3,5 кв. метра. Также у жены Андрея Кулинцева имеется земельный участок площадью более 6 соток, садовый дом площадью почти 42 кв. метра и легковой автомобиль «Mazda».

Кроме того, в 2017 году у нее появились земельный участок площадью более 67 соток и квартира площадью свыше 132 кв. метров, которые приобретены за счет накоплений за предыдущие годы.

В пользовании у супруги вице-премьера находится квартира площадью более 93 кв. метра.

Каждый из троих несовершеннолетних детей Андрея Кулинцева теперь тоже владеет земельным участком площадью свыше 67 соток и пользуется квартирой площадью более 132 кв. метров.

Помимо этого, в пользовании у них, как и прежде, находятся квартира площадью свыше 93 кв. метров, садовый дом площадью почти 42 кв. метра и земельный участок площадью более 6 соток.