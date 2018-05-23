Александр Еремкин возглавил общественный совет при пензенском Заксобрании Политика

Пенза, 23 мая 2018. PenzaNews. Заведующий кафедрой «Теплогазоснабжение и вентиляция» ПГУАС, советник ректора, глава НП «Союз пензенских строителей», член президиума регполитсовета «Единой России» Александр Еремкин, который работал заместителем председателя Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва на постоянной профессиональной основе, возглавил общественный совет при региональном парламенте шестого созыва.

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В ходе заседания, состоявшегося в среду, 23 мая, его кандидатуру предложил спикер Заксобрания Валерий Лидин. В итоге она была поддержана единогласно.

Заместителем председателя общественного совета избрана советник генерального директора АО «Сельская здравница» Светлана Пинишина, которая возглавляла данный консультативно-совещательный орган до его обновления.

Секретарем стала специалист по связям с общественностью ООО «Дионис» Юлия Толубанова, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Состав общественного совета при Законодательном собрании Пензенской области шестого созыва был утвержден постановлением от 30 марта 2018 года.

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Наряду с Александром Еремкиным, Светланой Пинишиной и Юлией Толубановой, в него включены руководитель реготделения «Союза пенсионеров России» Екатерина Баннова, член правления общественной организации «Центр жилищного самоуправления» Мария Горбачева, председатель правления общественной организации «Солдатская мать» Людмила Пляцева, исполнительный директор объединения работодателей «Ассоциация промышленников Пензенской области» Александр Акимов и президент общественной организации «Пензенское областное объединение родителей детей-инвалидов» Ольга Гаевская.

Также в совет вошли заведующий региональным сосудистым центром, врач-нейрохирург областной больницы имени Н.Н. Бурденко, сопредседатель реготделения ОНФ Михаил Краснов, глава правления ТСЖ «Ладога» Павел Кузнецов, бывший депутат Госдумы России Юрий Лыжин, руководитель пензенского отделения ДОСААФ Михаил Носачев, гендиректор ООО «Барс-Пенза» Владислав Осипов, советник гендиректора производственного объединения «Старт» Александр Сорокин и заместитель председателя областной федерации тенниса Александр Талышев.